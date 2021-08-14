В штате Калифорния изобрели гибкую кольчугу для выхода в космическое пространство

В технологическом университете Калифорнии изобрели кольчугу для выхода в космос, состоящую из нового, более прочного и надежного материла, гибкость которого позволяет астронавтам чувствовать себя свободнее во время движений.

Специалисты рассказали, что материал создан путем соединения нескольких частиц в однородную, похожую на ткань массу и складывания в несколько слоев. Отсюда и пошло название «кольчуга» из-за схожего принципа построения. Несмотря на свою легкость, при определенной нагрузке материал усиливает свою прочность в несколько десятков раз.

Помимо оснащения данной тканью скафандров и обшивки корпусов космических кораблей, исследователи продолжают находить все больше сфер применения для этого материала. На него уже появляется спрос в военном деле и медицине.



Многих может удивить тот факт, что в отличие от средневековой кольчуги, которая состояла из большого количества металлических частей, составляющие кольчуги, изобретенные в Калифорнии, сделаны из пластика. Тем не менее, свои функции они выполняют достаточно хорошо при возникновении дополнительной нагрузки. Также нельзя не отметить дешевизну такого материала. Для изобретения подобного, исследователям достаточно было всего лишь 3D принтера.

Источник: fbm.ru