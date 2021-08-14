 

Insider – колледж в США будет брать со студентов по $750, если те не пройдут вакцинацию

14.08.2021, 16:06, Новости дня
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Уэслианский колледж в штате Западная Вирджиния намеревается взимать со всех своих непривитых студентов плату в размере $750, пишет Insider. При этом в колледже надеются, что такая схема подтолкнёт студентов к вакцинации, в то время как собранные средства пойдут на покрытие расходов, связанных с необходимостью тестировать учащихся на коронавирус.


Reuters

Уэслианский колледж в штате Западная Вирджиния заявил, что будет взимать со всех своих студентов, которые не прошли вакцинацию от COVID-19, плату в размере $750, когда те вернутся в кампус этой осенью, пишет Insider.

При этом всем студентам, которые подхватят коронавирус, придётся заплатить $250 за право проживать на территории кампуса. Тем не менее студентам не придётся делать какие-либо взносы, если они смогут пройти карантин за пределами кампуса.

Чтобы избежать подобных расходов, учащимся необходимо предоставить документы о первой прививке до 7 сентября.

«Студенты, преподаватели и персонал, полностью прошедшие курс вакцинации, могут вернуться к нормальной деятельности на территории кампуса, ходить без масок и следовать предосторожностям санитарного характера по своему усмотрению», — сообщило учреждение.

Те же, кто не полностью прошёл прививочный процесс, должны соблюдать меры безопасности, постоянно носить маски и сохранять социальную дистанцию на территории кампуса. Кроме того, непривитым учащимся придётся каждую неделю сдавать тесты на коронавирус в стенах колледжа.

На данный момент колледж не вводит обязательной вакцинации, однако рассмотрит эту возможность, когда Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов официально одобрит вакцины.

Схему с взиманием платы колледж выбрал с тем расчётом, чтобы подавляющее большинство людей в кампусе было вакцинировано.

«Мы очень надеемся, что эта схема подтолкнёт студентов к вакцинации. И она, похоже, работает», — отметил вице-президент по академическим вопросам Уэслианского университета Джеймс Мур.

По его словам, если верить данным опроса, проведённого среди студентов, 79% учащихся полностью вакцинированы, в то время как 15% получили одну дозу мРНК-вакцины или же хотят привиться на территории кампуса по прибытии.

Мур также добавил, что взимаемая плата пойдёт на покрытие расходов, связанных с необходимостью тестировать студентов в течение учебного года.



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