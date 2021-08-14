 

Insider – в США всё больше детей попадают в больницу с COVID-19

14.08.2021, 16:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

За последнюю неделю в Штатах наблюдался рост числа детей, которые попадают в больницу с диагнозом COVID-19, пишет Insider. В прошлый раз такие показатели были во время январского пика пандемии. При этом скоро начало учебного года, а в некоторых штатах власти отменяют рекомендацию об обязательном ношении масок.


Reuters

В США выросло число госпитализации детей с COVID-19, пишет Insider. Соответствующие значения превысили те показатели, которые были ещё зимой. Так, всего с 3 по 9 августа в американские больницы попадали в день в среднем 239 детей. В январе этот показатель был на уровне 217 детей в день. В разных штатах дети — это люди разных возрастов, но в целом это те, кто младше 18 лет.

А заболели COVID-19 в США на прошлой неделе около 94 тыс. детей. Это около 15% всех случаев заболевания. Но тяжёлое состояние при коронавирусе довольно редко встречается среди несовершеннолетних, обычно дети составляют 1,5-3,5% всех тех, кто попадает с этим диагнозом в больницу.

Пока неясно, есть ли вина штамма «дельта» в такой статистике, но он явно повлиял на общее распространение заболевания. Дети младше 12 лет не входят в число тех, кому делают прививку, соответственно, у них больше шансов заразиться.

У врачей такая динамика вызывает обеспокоенность, тем более что впереди начало учебного года. Американские власти рекомендовали всем в школах носить маски, вне зависимости от вакцинации. Но в некоторых штатах от этого правила отказались.

Так, больше всего госпитализаций зафиксировано во Флориде и Техасе: 54 и 40 детей в день соответственно. Среднее число таких госпитализаций по всей Америке — 5. При этом в этих двух штатах отменили общенациональную рекомендацию по ношению масок в школе, отмечает Insider.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.07 / Против требовавших отставки Нетаньяху демонстрантов применили водометы

09.03 / Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети

27.12 / Пряничный монолит обнаружили в Сан-Франциско

01.09 / Экспедиция СФ сделала географические открытия на Новой Земле

10.07 / Помпео и Маас обсудили проблемы пандемии, Китая и Ливии

04.05 / Welt – министры G7 собрались в Лондоне для ужесточения курса в отношении России и Китая

18.12 / Российские синхронистки нашли способ обойти запрет на исполнение гимна

17.07 / В Минобороны объяснили стремление США выйти из Договора по открытому небу

03.08 / После беспорядков в Капитолии найден мертвым четвертый полицейский

19.10 / Стало известно о создании космического центра НАТО в Германии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика