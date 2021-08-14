VG – кандидат на пост премьера Норвегии уверен, что диалог с Россией необходим

Кандидат на пост премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стёре уверен, что его стране необходимо поддерживать диалог с Москвой. Как пишет VG, Стёре добавил, что, хотя РФ развивается не так, как большинство стран Западной Европы, что вызывает беспокойство, Норвегии нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы.



Reuters

Кандидат в премьер-министры Норвегии Йонас Гар Стёре считает, что север должен стать основным полем деятельности для его Рабочей партии. Как пишет портал VG, в этом контексте он говорит и о соседе Норвегии — России.

В беседе с журналистами между рыбным супом и морошковым десертом на приветственном ужине в доме бывшего мэра коммуны Сёр-Варангер Йонас Гар Стёре рассказал, что Норвегия должна быть надёжной, стабильной и последовательной во встречах с Россией.

«Это наш большой сосед, и у Норвегии есть давние традиции совместной деятельности с ним. Мы совместно владеем треской в Баренцевом море, и хорошие отношения важны для управления этим важным ресурсом», — поведал Стёре.

«В рамках диалога тоже можно прямо сказать, что вы думаете, а если вы решите перестать разговаривать с другой стороной, возобновление общения может быть воспринято как признак слабости», — объясняет Стёре.

Он добавил, что, хотя РФ развивается не так, как большинство стран Западной Европы, что вызывает беспокойство, Норвегии нужна более активная политика, чтобы решать проблемы и создавать возможности для людей по обе стороны границы.

«Мы должны отстаивать и защищать интересы Норвегии в Арктике, которые столь многие поддерживают. Вот почему соседи — Норвегия и Россия, два прибрежных государства — должны теснее сотрудничать на севере. Речь не о том, чтобы проявлять большую мягкость. Надо больше обозначать своё присутствие, действовать более открыто и высказывать свою позицию яснее», — уверен Йонас Гар Стёре.