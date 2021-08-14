Снова с нами! – Личное мнение

Я всегда гордилась отечественной медициной. Вот и певица Максим, ещё несколько дней назад лежавшая под ИВЛ, вчера вернулась домой.

Удивительное воскрешение — говорили, что умирает. Но благодаря молитвам Бони, всё моментально прошло!



Фото: Соцсети

Уж не знаю, что помогло Мариночке больше — профессионализм врачей, молитвы старых инстаграмщиц или её собственная цепкость к жизни.

Вероятно, сказались все факторы, но особенно — сводки. Те самые — о здоровье, что постоянно постила пиарщица забытой всеми певицы.

Вообще, я легковерный человек, и если мне скажут — воскресла, поверю. Тем более, что целый месяц только об этом грядущем событии и говорили.

Умрёт Максим? Не умрёт? Или всё-таки умирает? Не запостить ли свечку в Инстаграм или достаточно комментария у пиарщицы со смайликом со сложенными ладошками?

В общем, каждый переживал по-своему.

Смотрю я на этот цирк и диву даюсь от народа. Глаза на лоб лезут, какие прекрасные люди вокруг. Немножко наивные, но что поделаешь? Может, это и хорошо — быть такими.

Собираетесь уже на концерт к Максим?

—