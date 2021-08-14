 

Дмитрий Киселёв, год назад называвший глобальное потепление “мифом западных элит”, объяснил им небывалые пожары в Якутии

14.08.2021, 15:31, Разное
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Телеведущий и журналист Дмитрий Киселёв, ранее отрицавший существование глобального потепления, теперь говорит, что из-за именно этого процесса в Якутии уже месяц не могут потушить масштабные лесные пожары.

В программе “Вести недели” от 25 апреля 2020 года Киселёв заявлял следующее:

“Любому мало-мальски мыслящему человеку теперь очевидно: глобальное потепление – не более, чем миф, созданный и раздутый западными элитами для обыгрывания своих дел, причём весьма сомнительных, по форме и по содержанию напоминающих большую аферу. Использование для этого детей – причём я говорю не только о Грете [Тунберг] – это далеко не самая большая подлость, на которую готов пойти Запад”.

Однако в недавнем выпуске передачи Киселёв сослался именно на глобальное потепление, объясняя, почему в России бушуют пожары:

“Ситуация непростая и конечно же, мы слышим, как вечные оппоненты нашей страны, причём засевшие внутри, обвинительным тоном указывают: ничего, мол, уже не можем, даже пожары тушить разучились. И это ложь. Наглая, циничная ложь. Почему? Дело в том, что в условиях стремительно меняющегося климата, в условиях глобального потепления, такие пожары вспыхивают во всём мире.  И любому мыслящему человеку очевидно, что ни одно государство, включая и США, и Австралию, и Турцию, не может быстро адаптироваться под такие условия. Если мы конечно не говорим о странах третьего мира, таких как Бурунди, Парагвай или Украина – они могут пожары вообще не тушить, да им, честно говоря, и нечем”

Комментаторы в соцсетях также заметили, что Киселёв в течение выпуска 22 минуты показывал видео лесных пожаров в США, Австралии и Турции (особенно подчёркивая, что она входит в НАТО), а горящим лесам в Якутии уделили лишь 50 секунд.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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