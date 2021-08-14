Он утонул

Вертолеты на Камчатке бьются с пугающей регулярностью, последняя авиакатастрофа унесла восемь жизней. Власти не стали объявлять траур.



Пострадавшие в результате крушения вертолета доставлены в больницу. Фото: информагентство «Кам 24»

Утром в четверг, 12 августа, в Курильское озеро на Камчатке рухнул вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». На его борту находились 12 туристов (шесть из Москвы и шесть из Санкт-Петербурга), гид с Камчатки и три члена экипажа. В авиакатастрофе погибли восемь человек. Еще восемь спаслись посредством свободного всплытия — как подводники (по жестокой иронии судьбы, это произошло в годовщину гибели подлодки «Курск»).

То, что второй пилот, бортмеханик и шесть пассажиров смогли не только выплыть, но и выжить при температуре воды 5-6 градусов, — чудо. Повезло, что помощь к ним пришла очень быстро. Инспекторы Кроноцкого заповедника ждали вертолет на берегу. Они уже слышали гул винтов. А потом раздался громкий хлопок и гул затих. Инспекторы тут же спустили на воду два катера и через пять минут были на месте крушения, где плавали туристы.

Вот что рассказал об этом петербуржец Виктор Стрелкин, один из спасшихся пассажиров:

СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦЕВ

«Во время полета из-за плохой видимости в иллюминаторах я спал, поэтому произошедшее ощутил, только когда вода потоком ударила в лицо. <…> Сидел я на первом ряду. Дверь в кабину пилотов оказалась распахнутой, стекло разбито, и через это отверстие я стал подниматься наверх. По моим ощущениям, поскольку я занимаюсь фридайвингом, глубина, с которой я всплыл на поверхность, составляла порядка 8-9 метров… Вокруг уже барахтались люди, зовущие на помощь».

Выжившие пассажиры говорят, что во время полета ничто не предвещало беды. Но снижался «Ми-8» в плотном тумане. Когда в иллюминаторы стало видно воду, до ее поверхности оставалось несколько метров, которые вертолет преодолел за секунду.

Узнав об аварии, власти Камчатки стали оперативно готовить медицинскую бригаду. Однако в центре медицины катастроф с обеспеченностью кадрами и оборудованием, как выяснилось, не все в порядке. Пришлось обращаться на станцию скорой помощи Петропавловска.

По моим данным, в четверг на весь 180-тысячный город дежурила только одна бригада скорой, в составе которой был врач. Ее и послали на Курильское озеро.

Дежурная «скорая» в день трагедии. Фото: информагентство «Кам 24»

Наиболее тяжелые травмы получили члены экипажа вертолета: второй пилот Яков Медведев и бортмеханик Марат Мадиев (командир воздушного судна Николай Сорокин погиб). При столкновении машины с водой они сильно ударились о приборную панель, а потом вылетели через лобовое стекло. Медики стабилизировали состояние раненых, подготовили их к транспортировке и примерно к 14 часам доставили в реанимацию краевой больницы. Спасательная операция на этом, по сути, завершилась.

В Минприроды РФ заявили, что будут ходатайствовать о награждении медалью «За спасение погибавших» пяти инспекторов Кроноцкого заповедника: они быстро нашли и доставили пострадавших на берег. Но, на мой взгляд, наградить нужно и медиков, которые привезли раненых людей в больницу живыми. Врачебная бригада, единственная в этот день в Петропавловске, слетав на Курильское озеро, пересела в реанимобиль и продолжила оказывать помощь уже городским пациентам. Понятно, что у медиков такая работа, но, учитывая безобразную организацию здравоохранения, когда на весь город остается один врач скорой, эта работа становится экстремальной. Хотя она не должна быть такой — даже в чрезвычайных ситуациях, таких как падение вертолета. Это все-таки не война и не разрушительное землетрясение…

Многие сейчас строят предположения о причинах аварии. Приоритетной называют версию об ошибке пилотов. Впрочем, на Камчатке не сбрасывают со счетов и техническое состояние воздушного судна. Не секрет, что авиационный парк в крае изношен.

В дирекции «Витязь-Аэро» в прошлом году сетовали, что «вертолеты — дело не дешевое, денег на обновление не хватает». Основным владельцем «витязей» является бизнесмен и депутат от «Единой России» Игорь Редькин. Тот самый, который на прошлой неделе убил человека на свалке, а сейчас находится под домашним арестом.

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За последние три года его личный задекларированный доход превысил полтора миллиарда рублей. Однако деньги на обновление «витязи» все равно просят у государства. К слову, губернатор Владимир Солодов обещал компании господдержку. Глава региона, естественно, уже высказался по поводу вчерашней аварии: «Мы со своей стороны, безусловно, примем исчерпывающий набор мер для того, чтобы предотвратить повторение таких катастроф в дальнейшем».

В связи с этим — вопрос: почему власти не принимали меры раньше? Авиационные происшествия на Камчатке происходят с пугающей регулярностью. Самым «урожайным» был 2015 год, когда разбилось шесть вертолетов. В этом сезоне неподалеку от Петропавловска рухнул «Ми-2», погибли два человека — пилот и пассажир. Это произошло в мае. А в начале июля при подлете к поселку Палана разбился «Ан-26». Тогда трагедия унесла 28 жизней.

Что же касается набора мер, принимаемых властями, то он пока исчерпывается организацией траурных мероприятий, выплатами семьям погибших и финансовой помощью пострадавшим в авиакатастрофах.

Кстати, на этот раз траур власти объявлять не стали.

Владимир Хитров

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