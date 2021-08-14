Генерал сравнил зарплаты военных и гражданских летчиков

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14.08.2021, 15:26, Новости дня
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Зарплата российских военных летчиков без учета премиальных сопоставима с вознаграждением гражданских пилотов, сообщил замкомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев, перечислив меры поддержки.

«Зарплата военных летчиков достойная, она соизмерима с коллегами других структур и ведомств, гражданской авиации. С учетом имеющегося денежного довольствия, надбавок за летную работу, боевую работу, боевые дежурства, а также выполнение специальных задач – как сейчас, например, тушение пожаров, эвакуация граждан и другие»,– цитирует РИА «Новости» Максимцева.

Генерал также перечислил меры поддержки летчиков: «Летный состав ВВС имеет льготы как финансового характера, так и не финансового, например, для боевых летчиков создан приоритет в части обеспечения жильём. Медицинское обеспечение летчиков организовано на самом высоком уровне, ведется постоянный контроль медицинского состояния, потому что летчик летает, пока он здоров», – отметил замкомандующего.

Он добавил, что после выполнения боевых задач или приближенных к боевым задач Минобороны отправляет летчиков в санатории на курс реабилитации с использованием новейших медицинских технологий по восстановлению физического и психологического состояния.

По словам генерала, ВКС в настоящее время работают над методологией применения женских экипажей в современных военных авиационных частях,

«Служить девушки-летчицы гарантированно будут. Сейчас мы разрабатываем методологию их дальнейшего предназначения в войсках. Подход к каждой будет индивидуальным, в соответствии с их профессиональными навыками», – приводит слова Максимцева ТАСС.

Он напомнил, что курсантки обучаются в КВВАУЛ (Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков) по специальностям военно-транспортная, дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

В субботу в парке «Патриот» отмечается День ВВС. В частности, в небе над Кубинкой проходит авиационное шоу с участием пилотажных групп «Стрижи» и «Русские Витязи». Военно-воздушные силы 12 августа отпраздновали 109-ю годовщину со дня образования.



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