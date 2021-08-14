 

В Турции разбился арендованный у РФ пожарный самолет Бе-200

14.08.2021, 15:26, Новости дня
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Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна, передает ТАСС.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными.

Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.



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