В Турции разбился арендованный у РФ пожарный самолет Бе-200

Пожарный самолет-амфибия разбился у города Кахраманмараш на востоке Турции, судьба членов экипажа неизвестна, сообщил телеканал Эн-ти-ви со ссылкой на главное управление лесного хозяйства. По предварительным данным, самолет был арендован у России.

Авария произошла в горах в районе города Кахраманмараш. На борту находились семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба в настоящий момент неизвестна, передает ТАСС.

Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными.

Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.