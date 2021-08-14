Австралия выведет на орбиту 210 спутников для обеспечения безопасности авиации

Австралийская компания Skykraft объявила о грядущем запуске трехсоткилограммового спутника, который станет первым аппаратом в системе обеспечения безопасности авиаперелетов.

Как поясняют специалисты, компании, в перспективе на орбите будет развернута группировка из 210 спутников, которые станут отвечать исключительно за авиасообщение. В проекте участвует также компания Илона Маска SpaceX.

Эксперты говорят, что планы компании вызывают у них смешанные чувства. С одной стороны, очевидно продвижение технического прогресса. С другой стороны, на орбите Земли у так уже тесно и скопилось много мусора, собрать который очень непросто. К сожалению, такие вопросы возникают все чаще, говорят специалисты.