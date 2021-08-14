 

Получены доказательства недавней вулканической активности на Венере

14.08.2021, 15:20, Новости дня
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Данные, собранные при помощи космического зонда Magellan, позволяют утверждать, что на Венере сравнительно недавно была высокая вулканическая активность.

Ученые теперь пытаются установить, закончился ли этот процесс окончательно, или же мы имеем дело с обычной геологической паузой на соседней планете. Ведь даже на Земле действующие вулканы могут оставаться в спокойствии сотни и даже тысячи лет.

Новые данные опровергают ранее существовавшую в научных кругах теорию, что вулканы на Венере давно погасли. Возможно, дальнейшие исследования принесут еще немало новых сюрпризов. Напомним, что космический зонд Magellan был выведен на орбиту Венеры более 30 лет назад. С тех пор он по крупицам собирает информацию об этой планете.



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