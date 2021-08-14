“Секси”, “Безупречная”, “Шикарная”. Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом
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Гросу опубликовала две фотографии с моря в Одессе.
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“Милаха, секси!” – написал kole959.
“Безупречна, как всегда”, – отметил yevgeniychebotayev.
“Шикарная”, – подчеркнул kirill_nesterov_00.
Контекст:
Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.
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