 

“Секси”, “Безупречная”, “Шикарная”. Алина Гросу в бикини похвасталась плоским животом

14.08.2021, 15:16, Новости дня
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Гросу опубликовала две фотографии с моря в Одессе.

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Публикация от GROSU (@alina_grosu)

“Милаха, секси!” – написал kole959.

“Безупречна, как всегда”, – отметил yevgeniychebotayev.

“Шикарная”, – подчеркнул kirill_nesterov_00.

Контекст:

Алина Гросу родилась в Черновцах в 1995 году. Артистка стала известна после того, как в шестилетнем возрасте исполнила песню “Бджілка”. Сейчас певица строит сольную карьеру и снимается в кино.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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