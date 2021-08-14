Американская разведка предупредила Байдена, что попытки РФ вмешаться в выборы в США продолжаются – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники, сообщил CNN.

По данным канала, разведка регулярно передает эту информацию администрации президента США Джо Байдена.

Представители РФ, по информации разведки, будут распространять дезинформацию в СМИ, использовать американские медиа для пропаганды. В частности, для этого может быть использована дискуссия в США относительно вакцинации и ношения масок, отмечает канал.

Собеседники CNN говорят, что всплеск активности связан не только с выборами. В РФ “проявляют интерес к предвыборным гонкам, но эта активность постоянная”, сказала экс-заместитель директора по кадрам в комитете Сената по разведке Эмили Хардинг.

По информации источников канала, деятельность Москвы стала более изощренной, чем была в 2016 году, “когда она включала в себя такие легко отслеживаемые действия, как покупка рекламы в Facebook”.

Контекст:

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Трампу одержать победу. Россия эти обвинения отвергает.

В июле прошлого года Байден, который тогда был еще кандидатом в президенты, заявил, что Китай и Россия пытаются вмешаться в президентские выборы. По его словам, такие данные предоставила разведка США. В ноябре тогдашний глава Агентства по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) при министерстве внутренней безопасности США Кристофер Кребс говорил, что во время выборов президента США свидетельств иностранного вмешательства не обнаружили.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, а Дональд Трамп – 232. Байден вступил в должность президента США 20 января.

15 марта офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором отметил, что несколько организаций, подконтрольных правительству РФ, проводили операции по подрыву общественного доверия к избирательному процессу в США в 2020 году. Целью операций была поддержка бывшего президента США Дональда Трампа и обострение социально-политических разногласий внутри страны. Авторы доклада полагают, что эти действия санкционировал президент России Владимир Путин.

17 марта США анонсировали введение санкций против РФ и ряда других стран за вмешательство в выборы президента, а 15 апреля Байден ввел пакет санкций против РФ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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