В МВД Украины рассказали, сколько полицейских и нацгвардейцев пострадали на акции националистов под зданием Офиса президента

Участники акции протеста на Банковой не подчинились требованиям правоохранителей пройти осмотр на наличие опасных предметов, сообщил Шевченко.

“[Они] спровоцировали столкновения со силами правопорядка, используя слезоточивый газ, шины и другие предметы […] В результате столкновения семь полицейских получили ожоги глаз, несколько нацгвардийцев получили травмы. Сейчас ситуация спокойная”, – проинформировал он.

https://www.facebook.com/artem.shevchenko.9/posts/10227214529651518

Источник “Интерфакс-Украина” в сообщил о восьми пострадавших правоохранителях.

“Один нацгвардеец получил резанные раны, еще семеро пострадали от газа”, – сказал собеседник агентства в правоохранительных органах.

Полицейские пострадали не от взрыва, взрывпакет, по неподтвержденной информации, применен для отвлечения внимания, рассказал источник. Слезоточивый газ был применен с обеих сторон: и правоохранителями, и участниками акции протеста.

“Активисты ограбили машину с продуктами, которые были привезены для близлежащего магазина. Забрали несколько ящиков с молоком, чтобы обезопасить себя от последствий применения слезоточивого газа”, – утверждает источник в правоохранительных органах.

В МВД отметили, что каждого, кто пройдет проверку на отсутствие опасных предметов, свободно пропустят на площадь перед ОП.

ВИДЕОВидео: August 14 / YouTube

Контекст:

Представители организаций “Национальный корпус”, “Азов”, С14 и “Традиция и порядок” 14 августа устроили акцию протеста в Киеве, в ходе которой колонна людей подошла к Офису президента Украины. Когда они подошли к ОП, полицейские начали проверять у них вещи и не пропустили их далее. Тогда активисты начали прорываться, бросать дымовые шашки, шины и файеры.

“Нацкорпус” 11 августа анонсировал акцию под ОП с лозунгами “Остановить репрессии против патриотов и остановить сдачу украинских интересов”. В партии считают уголовное производство против харьковских представителей “Нацкорпуса” “политическим заказом ОП с целью зачистки проукраинских сил перед подготовкой к капитуляции Украины”.

СБУ 5 августа провела обыски у членов “Национального корпуса” в Харьковской области. Издание “Deтектив.info” сообщило о серии обысков и задержании семи членов “Нацкорпуса”. Их подозревают в создании и участии в организованной преступной группировке, специализировавшейся на рэкете.

6 августа СБУ обнародовала доказательства деятельности группировки в Харьковской области – аудио- и видеоматериалы.

Шевченковский районный суд Киева 7 августа решил арестовать на два месяца семерых представителей “Нацкорпуса”, подозреваемых по этому делу.

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