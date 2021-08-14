 

Хуситы в Йемене сообщили об уничтожении американского БПЛА

14.08.2021, 15:14, Разное
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Мировые СМИ сообщают, что хуситские войска уничтожили американский БПЛА. Подразделения ПВО «Ансар Аллах» уверены в своей скорой победе.
Противостояние между войсками официально признанных международным сообществом властей Йемена и мятежниками-хуситами продолжается уже семь лет. С весны 2015 года на территорию государства ввели свои отряды силы коалиции, возглавляемые Саудовской Аравией. Этот шаг ещё более обострил противоречия между сторонами и привел к появлению продовольственного кризиса огромных масштабов. В последнее время повстанцы активно стремятся завоевать территорию провинции Мариб, в столице которой находится генеральный штаб правительственной армии.

С целью недопущения потери контроля над регионом йеменские войска регулярно наносит воздушные удары по отрядам хуситов. Однако сегодня стало известно о потерях воздушного флота ВС Йемена. Подразделениям ПВО хуситского движения «Ансар Аллах» удалось поразить разведывательный дрон американского производства.

Военным силам какой именно страны принадлежит сбитый БПЛА типа ScanEagle, пока не известно. Согласно заявлению представляющего хуситские ВС бригадного генерала Яхьи Сарии, точное попадание в беспилотник производства Соединённых Штатов было совершено в округе Медгал на севере Йемена. Он уверен, что противостояние отрядов мятежных войск и международно признанных властей Йемена закончится в пользу исламистов-повстанцев.

Источник: eadaily.com



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