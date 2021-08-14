 

Сериал Ноа Хоули «Чужой» станет часть. киновселенной

14.08.2021, 15:14, Разное
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Грядущую киноленту «Чужой» Ноа Хоули создают по концепции киновселенной, она будет отвечать классическим мотивам Ридли Скотта и сиквелу «Чужой».
«Сериал будет создавать ощущение, будто вы находитесь в кинематографической вселенной по мотивам фильма «Чужой», – заявил глава канала FX Джон Ланграф. Он отметил, что классический сценарий будет сохранен, но при этом он отличится « затейливостью и неповторимостью». Продюсером ленты назначили Ридли Скотта.

«Я полагаюсь на свои силы и даю прогноз, что презентация пройдет в 2023 году. Скорее всего, так и случится», – отметил Ландграф.
Ранее было оговорено, что в сериале не будет предыстории о главной героине Рипли, так как об этом шла речь в фильме и дополнительное толкование здесь ни к чему. Выяснилось, что действующими персонажами будут не члены космических экспедиций, а сами члены команды. Сюжетная линия разворачивается на Земле, охватывая проблемы неравенства.

Источник: kinobugle.ru



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