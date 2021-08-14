Награду независимых критиков Boccalino d’Oro получил российский актер Филип Яновский

Российский актер Филип Яновский получил премию международных критиков Boccalino d’Oro на фестивале в Локарно. Актера удостоили награды за главную роль в ленте Глеба Панфилова «Иван Денисович».

Кинопоказ состоится на 74-м международном кинофестивале в Локарно 13 августа. Лента была снята по рассказу Александра Солженицына режиссером Глебом Панфиловим . Главными в актерском составе стали Филип Яновский и Инна Чурикова.

«Это большая честь сотрудничать на одной площадке с профессионалом, как Глеб Панфилов. Задача моего героя – прожить жизнь человеческого духа. Он четко расставил приоритеты, дал понять, каких эмоций ждет от моего героя. Эта роль посвящается моей матери», – заявил на пресс-конференции Янковский.

Ранее награду Boccalino d’Oro получил режиссер Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев, иранский режиссер Аббас Киаростами и британский режиссер Питер Гринуэй.

Источник: kulturomania.ru