 

Награду независимых критиков Boccalino d’Oro получил российский актер Филип Яновский

14.08.2021, 15:14, Разное
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Российский актер Филип Яновский получил премию международных критиков Boccalino d’Oro на фестивале в Локарно. Актера удостоили награды за главную роль в ленте Глеба Панфилова «Иван Денисович».
Кинопоказ состоится на 74-м международном кинофестивале в Локарно 13 августа. Лента была снята по рассказу Александра Солженицына режиссером Глебом Панфиловим . Главными в актерском составе стали Филип Яновский и Инна Чурикова.

«Это большая честь сотрудничать на одной площадке с профессионалом, как Глеб Панфилов. Задача моего героя – прожить жизнь человеческого духа. Он четко расставил приоритеты, дал понять, каких эмоций ждет от моего героя. Эта роль посвящается моей матери», – заявил на пресс-конференции Янковский.

Ранее награду Boccalino d’Oro получил режиссер Никита Михалков и генеральный директор Госфильмофонда Николай Бородачев, иранский режиссер Аббас Киаростами и британский режиссер Питер Гринуэй.

Источник: kulturomania.ru



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