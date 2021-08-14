FAZ – сокращение белого населения отразится на расстановке сил в американской политике уже в ближайшие 10 лет

Население США стало более разнообразным в расово-этническом отношении: доля белого населения сократилась почти на 9%, о чём свидетельствуют результаты переписи населения США 2020 года, пишет Frankfurter Allgemeine. Как отмечает издание, эти данные будут иметь решающее влияние на расстановку сил в американской политике в ближайшие десять лет.



Reuters

Америка становится более урбанизированной, более разнообразной и менее белой. Белое население сократилось почти на 9%. Впервые население каждого из десяти крупнейших городов США превысило миллион человек. Перепись населения 2020 года лишь подтвердила уже известные тенденции. Но подробные данные, опубликованные Бюро переписи населения США, служат не только для описания ситуации. Они также будут иметь решающее влияние на расстановку сил в ближайшие десять лет, пишет Frankfurter Allgemeine.

Речь идёт о большинстве в конгрессе, отмечает издание. Судя по переписи, отдельные штаты изменят свои избирательные округа по выборам в конгресс. Обычно это происходит каждые десять лет. Ожидается, что не все штаты начнут процесс изменения границ избирательных округов немедленно, но повсеместно он будет завершён к началу следующего года. Загрузка данных переписи и преобразование их в картографический материал может занять недели. Пандемия замедлила этот процесс. Отдельные штаты, например Иллинойс, уже отложили предварительные внутрипартийные выборы в конгресс на несколько месяцев, потому что они не могут уложиться в сроки, назначенные для утверждения избирательных округов.

Многие избирательные округа останутся в прежних границах, в других местах данные переписи будут использоваться для их «нарезки». При этом не обходится без политических баталий. По словам Майкла Ли, эксперта Центра правосудия Бреннана, очередная «нарезка» станет катализатором войны между двумя партиями. В 31 штате решение о границах избирательных округов принимает партия, располагающая большинством. В Калифорнии и Огайо для этого созданы окружные комиссии, состоящие из пропорционального числа представителей от каждой партии.

Будущие границы избирательных округов зависят от актуальных данных переписи населения. Например, если численность населения штата увеличивается, появляется возможность для получения ещё одного места в палате представителей — в таком случае необходимо добавить новый избирательный округ. И наоборот, если численность населения сокращается, число мандатов уменьшается. Например, Техас в палате представителей будут представлять ещё два конгрессмена. Нью-Йорк и Калифорния, наоборот, потеряют по одному месту.

При изменении границ избирательных округов речь идёт прежде всего не о количестве мест в палате представителей, а о том, соответствуют ли они фактическим демографическим и политическим условиям. Справедливо «нарезанный» округ, как правило, не вызывает сопротивление оппозиции и отражает реальную волю большинства в этой местности.

Конфликты возникают, когда демографические реалии не соответствуют расположению избирательных округов и в результате не учитываются интересы некоторых групп. В таком случае говорят о «джерримендеринге», т. е. демаркации избирательных округов с целью искусственного изменения соотношения политических сил. Особенно эффективны две стратегии: «разбивание» и «упаковывание». При «разбивании» избиратели партии-оппонента распределяются по нескольким округам, так что их голоса имеют небольшой вес. При «упаковывании» сторонники партии концентрируются в пределах одного округа, при этом сокращается их влияние в других. По разным оценкам, республиканцы получили в общей сложности от 17 до 22 мест в палате представителей на выборах 2016 года благодаря эффектам джерримендеринга.

В конечном итоге споры решаются Верховными судами штатов. В последние годы в некоторых штатах, например во Флориде, судейские коллегии стали намного более консервативными, отчасти благодаря усилиям Дональда Трампа. В предстоящие месяцы и республиканцы, и демократы попытаются повлиять на демаркацию избирательных округов. Ожидается, что зачастую основные споры будут вестись по поводу так называемых «округов возможностей». В местах с большим количеством афро- и латиноамериканцев штаты будут вынуждены создавать соответствующие округа. Границы таких округов должны быть проведены таким образом, чтобы не менее половины имеющих право голоса лиц принадлежали к меньшинствам.

Эта практика восходит к Закону об избирательных правах 1965 года и последующему постановлению Верховного суда, которое призвано гарантировать, что демаркация должна носить недискриминационный характер и не ущемлять права национальных меньшинств. В противном случае существует риск, что даже в районах с большим числом жителей афроамериканского происхождения будут избираться только белые. Это может произойти, если территория, населённая большим числом темнокожих, будет разделена таким образом, что небольшие группы избирателей будут присоединены к преимущественно белым избирательным округам. В результате афроамериканцы — даже там, где они представлены в большом количестве, — не будут иметь политической власти.

Последняя перепись может привести к появлению большего количества «округов возможностей», с которыми республиканцы намерены бороться политическими и юридическими методами. Демократы, в свою очередь, надеются, что южные штаты, такие как Луизиана или Джорджия, из-за новых цифр будут вынуждены создавать такие округа. Во многих южных штатах белые республиканцы занимают большинство ключевых политических постов, хотя афроамериканцы составляют более 30% населения. В Техасе, Калифорнии и Колорадо, с другой стороны, растёт число латиноамриканцев, так что количество «округов возможностей» должно увеличиться и там.

Однако многие эксперты подозревают, что количество латиноамериканцев, зафиксированное переписью 2020 года, было занижено. При Дональде Трампе многие люди, не имевшие необходимых документов, не хотели предоставлять свои данные. Однако перепись должна включать всех жителей, а не только граждан США. Результат переписи влияет не только на число конгрессменов и выборщиков — на фактической численности населения также основывается распределение федеральных средств, то есть финансирование государственных школ, медицинской помощи нуждающимся и общественного транспорта, передаёт Frankfurter Allgemeine.