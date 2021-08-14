Zeit – Меркель посетит Москву с прощальным визитом

За два дня до поездки в Киев на следующей неделе канцлер Германии Ангела Меркель посетит с рабочим визитом Москву, пишет Die Zeit со ссылкой на заявление пресс-секретаря правительства ФРГ Штеффена Зайберта. Как отмечает издание, вероятно, центральной темой переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным станет российско-германский проект «Северный поток — 2».



Reuters

На следующей неделе в пятницу 20 августа канцлер Германии Ангела Меркель посетит с визитом Москву и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт. В Кремле подтвердили информацию о встрече лидеров двух стран, пишет Die Zeit.

По словам Зайберта, детали поездки будут объявлены в начале следующей недели. В Кремле заявили, что Путин намерен обсудить с Меркель развитие двусторонних отношений, а также актуальные международные и региональные вопросы.

В последнее время отношения Германии и РФ значительно осложнились из-за нескольких конфликтов, в том числе из-за ареста Алексея Навального. РФ отвергает обвинения в убийстве уроженца Чечни и гражданина Грузии в Берлине, а также в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, считает издание.

Последний раз Меркель посещала Москву в январе прошлого года.

Визит канцлера в Киев запланирован на 22 августа. Вероятно, поездка Меркель в Россию и на Украину станет для неё последней на посту канцлера.

Как сообщили в администрации президента Украины, на встрече с Владимиром Зеленским будут обсуждаться вопросы безопасности. Меркель считается главным посредником в конфликте на востоке Украины. Германия, Франция, РФ и Украина образуют так называемую нормандскую четвёрку. В рамках нормандского формата ведутся переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины.

Кроме того, вероятнее всего, на переговорах в Москве и Киеве будет обсуждаться российско-германский газопровод «Северный поток — 2», проложенный по дну Балтийского моря. Меркель предостерегла Россию от использования почти завершённого газопровода в качестве «средства давления» на Украину, пишет Die Zeit.