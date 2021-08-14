 

Петушарский повелитель – Личное мнение

14.08.2021, 14:50, Разное
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Инстаграмный персонаж Джиган, обожравшись стейков, нарядился в тряпку, взял картонный трезубец и объявил себя на этой неделе повелителем петушар:


Подданые, как я понимаю, сразу отметились в комментариях. Фото: Соцсети

Кто такие «петушары», кого конкретно имел ввиду исполнитель в тряпке, с кем он себя ассоциировал, я не могу сказать.

Речь о птицах, которые по утрам будят деревенских жителей? Или петух — это муж курицы, своей жены? Или имеются ввиду опущенные заключённые возле параши, на которой восседает их повелитель?

Остаётся только гадать.

Откровенно скажу, что понятия не имею, чем известен исполнитель Джиган — какими хитами. Что он спел — какую песню?

Зато точно известно о любом пуке великого повелителя в красной тряпке. То он в рехабе, то обзывает всех вокруг свинотами, то жрёт мясо-гриль. В общем, очень насыщенная у повелителя петушар инстаграмная жизнь.

И жена у него тоже хорошая — хорошо загоревшая под фильтрами баба в теле. Достойно продолжает рожать наследников повелителю.

В любом рехабе нетрудно найти других повелителей. Наполеона, Ивана Грозного и даже Калигулу. Тот тоже, как напьётся, любил переодеться в тогу и сделать своего коня сенатором.

К чему это я? Ах, да: хотела дать совет Бритни приехать в Россию. Тут тебе ничего не будет — и родить дадут, и чудить можно, и опека плохо работает. Но главное — жених есть хороший, Царь петушарский. Он свою старушку ради тебя быстро сольёт.

Как считаете, хорошая бы парочка вышла?

Источник: Лена Миро



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