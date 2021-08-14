У офиса Зеленского произошло столкновение полиции и националистов

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов.

По словам очевидцев, митингующие пытаются пробиться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в полицейских и распыляют газ, передает РИА «Новости».

Отмечается, что офис охраняет много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.

Протестующие на акции протеста скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые «борются с патриотическим движением».