 

У офиса Зеленского произошло столкновение полиции и националистов

14.08.2021, 14:32, Новости дня
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У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве началась потасовка между националистами и представителями правоохранительных органов.

По словам очевидцев, митингующие пытаются пробиться к офису президента, участники акции бросают взрывпакеты в полицейских и распыляют газ, передает РИА «Новости». 

Отмечается, что офис охраняет много правоохранителей, в том числе кинологи с собаками. Участники акции попытались прорваться к зданию, начались столкновения. Также участники митинга зажгли шины и бросают брусчатку в правоохранителей.

Протестующие на акции протеста скандировали националистические речевки и выражали недовольство действиями власти, в том числе президента. Среди прочего митингующие выступали «против капитуляции и переговоров с террористами в Донбассе». Они также высказывали недовольство работой правоохранительных органов, которые «борются с патриотическим движением».



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