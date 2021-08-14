Названа дата принятия в состав флота РФ новейшего корабля противоминной обороны

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14.08.2021, 14:32, Новости дня
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Новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» и судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» войдут 20 августа в состав ВМФ, сообщили в Минобороны.

«20 августа 2021 года – торжественные церемонии приема в состав ВМФ морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» и корабля противоминной обороны «Георгий Курбатов», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По информации ведомства, торжественное мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге на территории судостроительного завода «Северная верфь».

Первый серийный (второй по счету) корабль ПМО проекта 12700 «Георгий Курбатов» был заложен в 2015 году, спустили на воду в сентябре 2020 года. Корабль войдет в состав 68-й бригады кораблей охраны водного района Черноморского флота.

Судно тылового обеспечения «Всеволод Бобров» проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Оно может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.



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