Специалисты из «Сколтеха» включаются в борьбу с космическим мусором

По словам директора «Сколтеха» Антона Иванова, проблема космического мусора обрела угрожающие масштабы, а потому бороться с ней нужно безотлагательно.

Руководитель напомнил, что на орбите Земли сейчас хаотически летает около семи тысяч тонн обломков, деталей и ракетных ступеней. Есть и неуправляемые космические аппараты, связь с которыми давно потеряна.

Чем дальше, тем мусора становится больше. Шансы, что когда-нибудь начнут периодически случаться столкновения со спутниками, растут. Поэтому многие страны, в том числе и Россия, разрабатывают технологии по вылавливанию и уничтожению мусора. Речь идет о 13 тысячах объектов размером более 20 сантиметров.