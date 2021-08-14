 

С борта МКС запечатлели северное сияние

14.08.2021, 14:26, Новости дня
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Космонавты, находившиеся на МКС, смогли запечатлеть северное сияние. Фотографии получились высокого качества, отмечают специалисты. Наблюдать данное явление удалось благодаря тому, что на Земле была магнитная буря.

Это потрясающее зрелище, отметил астронавт Шейн Кимбо. Особенно красиво северное сияние выглядит с орбиты. Сделанные фотографии опубликованы на сайте НАСА. По словам администраторов, они вызвали огромный интерес у интернет-пользователей.

Снимки имеют также огромное научное значение. Несмотря на то, что о северном сиянии известно очень давно, это явление природы до сих пор считается малоизученным. Известно лишь, что возникает оно в результате попадания потоков солнечной энергии в земную ионосферу.



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