 

“Все, как ты хотел”. Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

14.08.2021, 14:22, Новости дня
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“Я молодец, я знаю… Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность”, – подписала она фото.

На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году, когда пара украсила обложку журнала Viva.

Фото: tina_karol / Instagram
Контекст:

Тина Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира в июне 2008 года. Спустя пять месяцев у них родился сын Вениамин.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка.

Певица после смерти супруга редко публикует в социальных сетях его фото, посвящая блог работе и творчеству.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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