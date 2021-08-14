“Все, как ты хотел”. Тина Кароль почтила память покойного мужа в день его рождения

“Я молодец, я знаю… Все, как ты хотел. С днем рождения, вечность”, – подписала она фото.

На фото звезда запечатлена с короткими кудрявыми волосами. Снимок был сделан в 2012 году, когда пара украсила обложку журнала Viva.

Фото: tina_karol / Instagram

Контекст:

Тина Кароль вышла замуж за украинского продюсера Евгения Огира в июне 2008 года. Спустя пять месяцев у них родился сын Вениамин.

Евгений Огир умер 28 апреля 2013 года на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием. У него был рак желудка.

Певица после смерти супруга редко публикует в социальных сетях его фото, посвящая блог работе и творчеству.

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