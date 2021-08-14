В Ивано-Франковской области произошла дорожная авария, есть погибшие

Информация о ДТП в Надворнянском районе на автомобильной дороге государственного значения “Мукачево – Львов” поступила спасателям 14 августа в 3.15 от дежурного полиции.

Выяснилось, что пятерых людей зажало в автомобиле, понадобилась помощь спасателей, чтобы их деблокировать. Прибыв к месту вызова спасатели установили, что два человека погибли. Троих травмированных госпитализировали.

Сотрудники ГСЧС отключили аккумуляторные батареи автомобиля, к оказанию помощи привлекли 10 спасателей.

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