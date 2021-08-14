 

В Сумах подросток решил пройти 180 км пешком, потому что у него не было денег на билет домой. Он шел босиком

14.08.2021, 14:22, Новости дня
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Правоохранители остановились спросить, не нужна ли помощь мальчику.

Они выяснили, что подросток шел домой в Шостку пешком, так как у него не было денег купить билет. Пообщавшись с матерью, полицейские узнали, что мальчик был на реабилитации в медицинском центре в Сумах. 

Фото: su.npu.gov.ua

“Полицейские купили для юноши билет на поезд и отправили к родственникам. Сейчас парень уже находится дома, а его мать выражает свою благодарность работникам полиции Сергею Демещенко и Дмитрию Капинусу за проявленную человечность и заботу”, – уточнили в полиции. 

Расстояние между Сумами и Шосткой – 180 км. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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