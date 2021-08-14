 

Ярославский поделился рецептом итальянских клецов

14.08.2021, 14:22, Новости дня
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“У нас почему-то не много их едят, но на самом деле очень вкусная штука. И в общем иногда мне кажется, что некоторые блюда с Италией у нас очень очень похожи. Ньокки можно использовать и на гарнир, и как самостоятельное блюдо с различными соусами”, – отметил он.

Для приготовления ньокки нужно:

500 г готового печеного картофеля;
2 желтка (или 1 очень маленькое яйцо);
70 г тертого пармезана;
5 г соли;
90 г муки пшеничной;
мускатный орех тертый.

Картофель запекаем  в духовке почти до полной готовности, и охлаждаем полностью. После этого очищаем от кожуры, и натираем на мелкой терке. Далее в массу добавляем желтки, соль, мускатный орех, муку и тертый пармезан

Замешиваем тесто. Ярославский рекомендует долго не перемешивать, чтобы не затянулся крахмал. Формируем колбаски, нарезаем их на небольшие части и немного подкатывает в шарики

С помощью вилки или специальной дощечки формируем пальцем ньокки. Изделия отвариваем в подсоленной воде пока не всплывут, и потом еще минуту–две.

Выкладываем в соус, который разогрели на сковороде, немного тушим в нем и подаем посыпав пармезаном, травами и полив оливковым маслом. Подавать можно с любым рагу.

Также можно подать соусом из сливочного масла с шалфея. Для него нужно на сковороду выложить 50 г сливочного масла и две ложки воды от варки ньокки. Растапливаем масло на малой температуре с листьями шалфея помешивая, добавляем ньокки и тушим до загустения соуса

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности “технолог питания”, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан.

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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