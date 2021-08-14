Светлана Лобода выпустила новый трек после обвинения в плагиате

Певица Светлана Лобода выпустила композицию и клип под названием «Indie Rock (Vogue)». Песня вышла на 2-х языках – русском и украинском. О премьере стало известно из инстраграмма звезды.

Знаменитая исполнительница представила новый хит в необычном для слушателей формате. Накануне релиза, звезда обратилась за помощью к фанатам – были представлены 2 варианта названия, которые позже были объединены.

«Презентация сегодняшней песни очень важна для меня. Такой формат – это новый опыт в моей карьере, он мне в новинку. Впервые я создаю релиз одновременно на 2-х языках – русском и украинском. Первый раз мои поклонники поспособствовали мне в выборе названия – я приняла решение их соединить».

Ранее звезду обвинили в том, что она скопировала произведение по мотиву «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti. В ходе разбирательств оказалось, что над текстами работал один автор. Новый трек доступен для прослушивания на всех цифровых площадках.