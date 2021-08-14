 

В Xiaomi «слили» информацию о бюджетном смартфоне Redmi 10 с четверной камерой

14.08.2021, 14:20, Разное
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Компания Xiomi случайно опубликовала данные о бюджетном смартфоне Redmi 10, оснащенном четверной камерой. Увидев оплошность, исполнители сразу же изъяли всю информацию с публичного доступа, но пользователи успели сделать скриншот.
Новая модель обеспечена 6,5-дюймовым FHD + дисплеем с разрешением экрана 2400 на 1080 пикселей. Фронтальная камера расположена в центре в верхней части корпуса и имеет 8 Мп. Функционирование смартфона происходит на основе 8-ядерного процессора Helio G88 от MediaTek. Пользователю доступна память в объемах 4/6 и 64/128 Гбайт.

Разработчики оснастили смартфон мощной батареей на 5000 мАч, которая отвечает за стабильное питание с подзарядкой на 18 Ватт, также присутствует вход для наушников, сканер отпечатка пальца на боковой панели и 2 мощных динамика. Вес мобильного телефона составляет 181 грамм. Релиз смартфона, по предварительным данным, произойдет 18 августа.

Источник: pepelac.news



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