 

Компания Xiaomi объявила о появлении телевизора Mi TV P1 с безрамочным дисплеем на российском рынке

14.08.2021, 14:20, Разное
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Руководство Xiaomi провело презентацию смарт-телевизора новой модели диагональю от 32 до 55 дюймов и начало запуск торговой компании на территории России.
Безрамочный дизайн позволяет минимизировать заметность рамок вокруг экрана телевизора, в поле зрения покупателя. Также новая технология позволяет максимально увеличить угол обзора, приближая данную отметку максимально близко к 180 градусам.

Реалистичность и детализация визуальных эффектов обеспечивается благодаря поддержке разрешения в 4K и дополнительных модулей. Один из таких модулей – HDR10+ может гарантировать более разнообразную цветовую палитру и живое восприятие происходящего.

Также в программное обеспечение уже вшиты популярные приложения для просмотра IP-телевиденья, видеороликов с YouTube, фильмов и сериалов.

Компания продолжает совершенствовать систему голосового управления устройством и оснащать ею новые модели. Используя микрофон в пульте, можно давать команды боту-помощнику, находить нужные видеоматериалы в веб-браузере или других источниках, а также управлять иными устройствами.

На данный момент только модель на 43 дюйма доступна в продаже на официальном сайте mi.com. Остальные версии появятся на торговых платформах в скором времени.

Источник: 3dnews.ru



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