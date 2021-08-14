 

В России побит абсолютный рекорд смертности от COVID-19

14.08.2021, 14:14, Разное
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За минувшие сутки было выявлено 22 144 новых случаев заражения, 19 550 случаев выздоровления и 819 смертей от коронавируса в России сегодня. При этом количество летальных исходов от COVID-19 в пятницу стало максимальным за всё время пандемии.

Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в России достигло 6 579 212 человек. Справились с болезнью 5 867 890 людей и умерли 169 683 пациента.

Среди регионов страны по тяжести эпидемиологической обстановки по-прежнему лидирует Москва, где заразились 2317 человек, выздоровели 2844 пациента и скончались 57 заболевших. Санкт-Петербург на днях обогнал Московскую область по приросту инфицированных и теперь занимает второе место в списке с 1823 новыми случаями. В Северной столице вылечились 1899 людей, однако 48 пациентов не справились с недугом. Тройку антилидеров замыкает Подмосковье: там заразились 1307 жителя, 1857 человек поправились, а умерли лишь девять человек.

Помимо них в число самых напряжённых регионов по коронавирусу в России сегодня вошли Нижегородская область (544 заражённых), Свердловская область (524 заражённых), Ростовская область с 489 заболевшими и Пермский край, где ковид обнаружили у 479 граждан.

Напротив, наименьшее количество новых случаев зафиксировали в Чукотском и Ненецком автономных округах – 15 и 12 заболевших соответственно.



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