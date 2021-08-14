 

Разочарованный решением по “Северному потоку – 2” польский эксперт обратился к Библии

14.08.2021, 14:14, Разное
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Соглашение США и Германии по газопроводу “Северный поток – 2” Щенсняк назвал предательством союзников. По словам эксперта, как в Польше, так и на Украине разочарованы договоренностью Вашингтона и Берлина.

Щенсняк отметил, что решимость Варшавы в противодействии “Северному потоку – 2” заокеанские союзники постоянно укрепляли различными заявлениями и действиями – помогали “в борьбе Давида и Голиафа”. Очевидно, эксперт вспомнил историю из Первой книги Царств (Библия).

По словам
Щенсняка, США пытались уничтожить российско-германский проект, а Польша в этой борьбе сыграла вспомогательную роль. А ведь это для Варшавы было очень затратно с точки зрения политических и экономических интересов, обратил внимание эксперт. Он считает, что в итоге Польша, ввязавшись в войну на два фронта, потерпела поражение, а победу одержала Германия.

Напомним, ранее американский журналист Януш Бугайски писал, что учения России и Белоруссиии “Запад 2021” – это репетиция вооруженных конфликтов против стран Прибалтики и Польши. Автор
Washington Examiner отметил, что отношения Москвы и Варшавы весьма напряженные.



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