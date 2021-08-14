Мнение: Письмо: “Это же в границах – показать удивление?”

Здесь Ученица рассказывает про свою Училку с мужем. Самостоятельно разбирайте.

evelinka_olga

Здравствуйте, дорогая Эволюция!

Спасибо вам большое, за щедрость, за блог, за разбор письма (https://evo-lutio.livejournal.com/1035088.html).

Может быть, мне повезёт снова. Я пытаюсь отделить факты от моих интерпретаций, чтобы понять, в чём я не права и как нужно вести себя в этом конфликте.

Факты: вечером лежим уставшие с мужем. Я его обнимаю, он меня нет. Муж:

— Давай ты мне **, потом я тебе **.

— Нет, давай еще полежим.

Вяло готовим про акции. Я в это время думаю о том, что секса мне не хочется. И предлагаю мужу:

— Хочется, чтобы ты меня поцеловал сперва.

Он недовольно вскакивает и идёт в соседнюю комнату играть в компьютер.

Потом приходит почистить мышку, и я его спрашиваю:

— Илья, зачем мы живём вместе?

— С чего ты спрашиваешь?

— Ты понимаешь, что сейчас произошло?

— Мы оба задолбались, я попросил тебя меня разогреть, а ты в ответ попросила меня это сделать. Меня это выбесило.

— Я попросила тебя поцеловать меня! Ты вообще меня любишь?

— Ты поругаться сейчас хочешь? Я с тобой живу уж точно не для того, чтобы твои хочу удовлетворять.

Ушел играть. Я ушла спать. Через какое-то время будет поцелуями и предлагает заняться сексом. Я отказываю, ссылаясь на то, что хочу спать. Уходя сказал: «Знаешь, к чему такое поведение приводит». (5 месяцев назад он собирался уходить к другой девушке).

Мои интерпретации:

У меня сильная потребность в мужской любви, о которой я открыто говорю, а муж игнорирует. Он не любит меня.

Предложение поцеловать меня — щипцы, которые вызвали соответствующую реакцию. Не нужно было этого просить. Но вот как нужно было поступить? Честно сказать, что мне не хочется? Постараться захотеть и попробовать сделать ему приятно — но ведь это насилие над собой?

Разговоры про «зачем мы вместе живем» — тоже лишние? Меня очень удивила его реакция. Это же в границах — показать удивление, но у меня вышло не удивление, а скалка?

Муж хочет, чтобы я приносила больше удовольствия в его жизнь. Значимость моя низкая. Но не настолько, чтобы уходить. Видимо его держит маленький ребенок, моя помощь по бизнесу. Во многом я удобна, и если буду постоянно под него подстраиваться, он готов дальше продолжать «отношения».

Я таких «отношений» не хочу. У меня есть небольшие накопления, на которые можно примерно полгода жить отдельно. За это время найти работу, ребенка (ей 1,5) отдать в детский сад.

Другой вариант — выстраивать отношения с мужем без щипцов. Хотя бы до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года. Только вот что делать со своей потребностью быть любимой? Стать скромнее и забыть на время о ней? Я и до этого пыталась жить с ним без щипцов, но судя по его реакции, плохо это у меня получается.