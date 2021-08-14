Погорельцы смогут получить скидки на покупку стройматериалов

Все россияне, жильё которых было разрушено в результате пожаров и чрезвычайных происшествий, станут участниками новой федеральной программы. Её суть заключается в предоставлении льгот на покупку стройматериалов для сооружения новых жилых помещений и ремонта разрушенных.

Для получения льготы необходимо засвидетельствовать факт утери жилья по причинам, не связанным с деятельностью его владельца, и получить свидетельство участника федеральной программы. По факту его предъявления у граждан появится возможность приобрести стройматериалы со скидкой в 50 % от розничной цены.

«Россия – одно из самых мощных социальных государств в мире и никогда не бросает своих граждан, попавших в беду. Мы и сами заинтересованы, чтобы люди как можно быстрее вновь смогли жить в человеческих условий. Поэтому к уже имевшимся страховым выплатам и компенсациям мы добавили возможность приобрести стройматериалы по низкой цене. Их реализаторы тоже не останутся недовольными, они получат компенсацию из ФНБ», — рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Чтобы избежать злоупотребления федеральной программой воспользоваться льготой можно будет не более раза в месяц и на сумму покупки, не превышающую 50 тысяч рублей.

—