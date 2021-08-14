 

Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи

14.08.2021, 13:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска.

«В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения. Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края.

1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых».

Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Новый хетчбэк Volkswagen Golf R засняли без камуфляжа

09.07 / СМИ рассказали о превосходстве российской С-500 над западными аналогами

12.07 / Иран объяснил удар по украинскому самолету «человеческой ошибкой»

10.03 / Штаб Тихановской представил проект конституции Беларуси

18.09 / Литовские и польские пограничники заявили, что границу с Беларусью не закрывали

22.06 / В компании LG заявили о намерении монетизировать интеллектуальную собственность

31.05 / Песков ответил на вопрос о возможной реформе ОАК

26.02 / Немецкая газета: Зеленский разочаровал нежеланием проводить реформы

26.09 / Американца приговорили к тюрьме за организацию вечеринок в пандемию

08.01 / Многомиллионный город в Китае закрыли на карантин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика