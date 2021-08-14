Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска.

«В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения. Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края.

1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых».

Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей.