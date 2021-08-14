Пушков констатировал крах стратегии США по Ближнему и Среднему Востоку

Сенатор Алексей Пушков констатировал крах внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока, это иллюстрирует ситуация в Афганистане.

Пушков написал в Telegram, что «ввиду новостей, поступающих из Афганистана, поражают совсем недавние заявления администрации США о том, что победа талибов (движение «Талибан» запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) отнюдь не предопределена, мол, еще посмотрим и прочая».

«Понятно, что американцам не остается ничего другого, кроме как пытаться оправдать свое поражение и стремительный уход из Афганистана. Но также очевидна глубина провала внешней стратегии США, которые в начале 2000-х поставили перед собой задачу «демократизации» Ближнего и Среднего Востока. Полная катастрофа и мощный удар по американской стратегии «экспорта демократии» – вот итог этого курса. События в Афганистане – очередное тому подтверждение», – указал он.

Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика. До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

Президент Афганистана Ашраф Гани обратился к нации на фоне обострения обстановки. В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.

Между тем США начали подготовку полной эвакуации сотрудников посольства в Кабуле.

Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане. Он также указал на стремительную деградацию ситуации в республике.

При этом президент США Джо Байден призвал не сравнивать уход американцев из Афганистана и Вьетнама.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у РФ создается террористическое государство.