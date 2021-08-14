МВД решило изменить билеты теоретической части экзамена на права

МВД намерено изменить билеты на теоретическом экзамене на права для снижения аварийности на дорогах по вине водителей.

«В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами», – передает ТАСС со ссылкой на источник в МВД.

В МВД подчеркнули, что данное мероприятие входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых менее двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом. «Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от «заучивания» конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения», – добавили в ведомстве. Нормативно-правовые акты будут представлены на общественное обсуждение.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как изменятся правила сдачи экзамена на права.