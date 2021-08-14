Мнение: Скандал в благородном семействе. “Же суи Митья!”

Известный и довольно популярный у прогрессивной общественности (она же – отечественная интеллигенция) экономист Владислав Иноземцев вчера совершил, как выяснилось, грубую бестактность, которая может стоит ему очень многого (в глазах той же либеральной общественности). Он выложил в ФБ “хамский” и “мерзкий” пост следующего содержания:



“Как же приятно порадоваться за соотечественников! Жаль, что только за немногих. Митя Алешковский, собирающий массу денег с доверчивых лохов на благотворительные цели, вместе со своей матушкой Тамара Эйдельман, проекты которой также существуют на многочисленные донаты, так устал от праведных трудов, что летит отдыхать в Перу. Перу – прекрасное место, я рад за Митю. А вы, дорогие россияне, продолжайте неистово поддерживать своими пожертвованиями крайне нуждающуюся семейку и её социально ориентированные проекты!”

И далее Иноземцев дает ссылку на пост самого “мити”, в котором он хвастается своей поездкой “на отдых” в Перу вместе со всем своим семейством. Вот он: “В это трудно поверить, но этот пост я пишу из Парижа (тут у нас пересадка). Ещё более трудно поверить, что отсюда я лечу в Перу где стартует новый проект: Путешествия с Тамарой Эйдельман. Мачу Пикчу, Лима, Куско, и, самое ожидаемое – Амазонка и джунгли!”.

Так с первого взгляда и не определишь, что в посте Иноземцева такого “хамского”. Вроде бы – тема уже навязшая в зубах: опять “благотворитель “митя”, глава фонда “ТакиеДела” и еще кучи каких-то аффилированных фондов, занятых “помощью больным детям”. И я про него уже писал, и многие писали, да и сам “митя” о себе пишет с отменным простодушием. Например, из его же писаний мы знаем, что не далее как в феврале он уже “отдыхал” с семьей почти два месяца в Грузии – теперь вот, как видим, снова отправляется отдыхать.

На самом деле “митя” тут неинтересен – это обычный аферист, классический “голубой воришка”, его типаж навеки запечатлен Ильфом и Петровым в “12 стульях” в виде Альхена (Альхен, правда, “помогал” не детям, а пожилым людям в доме престарелых – но суть не меняется).

Интереснее тут другое. Короткая запись Иноземцева вызвала волну возмущения в кругах прогрессивной общественности; и это вроде бы вполне предсказуемо – если бы не предмет возмущения. Дело в том, что в подавляющем большинстве читатели возмущались… самим Иноземцевым. “Хамский и мерзкий пост” – это как раз реакция вовсе не на “митю” – это такая обобщенная реакция на бедного Владислава.

Честно говоря, я такого не ожидал и даже некоторое время тер глаза, думая, что “произошла какая-то ошибка”. Я не мог понять – за что вообще осуждать Иноземцева?! Он ведь написал – думал я – в общем-то банальные вещи, из разряда “воровать нехорошо, а воровать у больных детей – вдвойне нехорошо”. В этом смысле можно даже сказать, что пост Иноземцева неинтересен…

Но не тут-то было. Вот комментарии к его посту в его блоге:

– Фигню какую то вы написали. Извините (63 лайка)

– От вас не ожидала… (33 лайка)

– Может вы свой фонд откроете, добьётесь такого же успеха, и будете работать бесплатно? (25 лайков)

– Какой мерзкий пост… (30 лайков)

– Как жаль что вы это написали (11 лайков)

– Мерзкий пост… сразу хочется отписаться (11 лайков)

– Митя очень крутой и делает великое дело, а его мама – умнейшая и благороднейшая женщина, надеюсь их обоих и дальше будут поддерживать донатами как можно больше людей (комментарий от Романа Доброхотова – 46 лайков)

– Это что было? Донос? (11 лайков)

– эккаунт взломан?

– Вот вы серьезно?) сейчас совсем нет других тем??

– Вы сознательно ложь распространяете? Некрасиво.

– А вы считете, что менеджеры из благотворительных фондов должны бесплатно работать? Какой-то пережиток советского строя.

– Игра на эмоциях. Наброс на вентилятор (21 лайк)

– Господи, что ж вы несете-то. Хоть отчетность фонда почитали бы (комментарий от Екатерины Шульман!)

– И что? (2 лайка)

– Ох, как неприятно это читать. Может, аккаунт взломали? Про «матушку» уж совсем противно, даже не верится, что такую гадость мог написать такой уважаемый человек, как Владислав. Всё ж надеюсь, что это взломали аккаунт (17 лайков)

– У автора, похоже, какие-то личные счёты с Алешковским.

– Отписываюсь. От вас, конечно. В том числе как от человека, чей малолетний сынок помнится в депутаты выдвигался

– Владислав что с Вами случилось? Вы чего накинулись на человека. А про «матушку» это вообще за гранью..

– Или аккаунт взломали или Иноземцев собрался в политику. На аудиторию Зюганова и Платошкина нацелился (10 лайков)

– дадада, когда он подобную гадость писал о деле Серебренникова, тоже взламывали. Он запасные ключи от акка отдал пригожинским

– Испанский стыд. Не за Митю

– Какай-то осадочек и дерьмецом пахнуло!

ну и т.д., устанешь копировать. А это ведь я еще просматриваю только комменты к собственно посту Иноземцева, не затрагивая “разбор его личного дела” (Иноземцева, не “мити”!) в других блогах (а это сейчас идет по всему Фейсбуку).

В общем, каюсь – я был неправ, поначалу думая о посте Иноземцева как о “банальном”. Ничего в нем банального нет – этот пост, оказывается, является почти что гражданским подвигом, криком ребенка “А король-то голый!” Ибо, как мы видим, своим высказыванием Иноземцев совершил то, что обычно делать труднее всего – попер против собственной тусовки! Честь и хвала таким отмороженным храбрецам! (говорю это без всякой иронии)

И вот по-настоящему интересный вопрос: ЗА ЧТО?! Вот тут уже интереснейшая социальная психология, даже социология всей этой странной – размазанной по всем странам и континентам, но при этом весьма сплоченной – социальной группы под условным названием “прогрессивная общественность”. Их дружная реакция на невинный и самоочевидный пост Иноземцева позволяет нам кое-что узнать о них самих. Как писал великий Эрик Берн – “Люди понимают, что все происходящее вокруг них есть игра, только тогда, когда кто-то нарушает ее правила”.

Иноземцев, очевидно, нарушил. Но ЧТО он нарушил?

Первая гипотеза – “интеллигенты” взбесились, потому что Иноземцев посмел говорить о деньгах, “считать деньги в чужом кармане”. Типа – ну это ж интеллигенция, она любит, когда о духовном, о высоком, а тут какие-то деньги, фи…

Близко, но не совсем. Мы ведь прекрасно знаем – хотя бы на примере деятельности того же ФБК и Навального – что на самом деле, конечно же, “интеллигенция” ОБОЖАЕТ пересчитывать деньги в чужих карманах и очень даже это приветствует… но – при условии, что речь идет о “социально чуждых”, т.е. об олигархах и чиновниках, о министрах и политиках. Собственно, вся деятельность ФБК всегда и заключалась в “пересчитывании денег в чужих карманах” чуть более чем полностью. Кто-то их за это осуждал?

Нет. Откуда ж такое озверение в адрес Иноземцева, когда он сделал то же самое?

Вот тут мы приближаемся к ответу. Иноземцев совершил “харам”, поскольку он осмелился подсчитать деньги в отношении СВОИХ. “Тусовке”, конечно, сто раз наплевать на “митю”, видали они его в гробу; если его схватят и поволокут в зиндан по обвинению в растратах денег его фондов – никто даже не почешется, максимум, на что хватит этой публики – составят петицию в том же Фейсбуке на деревню дедушке. Но! “Же суи Митья!” – вот ответ.

Публика углядела в коротком тексте Иноземцева наезд на СЕБЯ.

Вернемся к Митье. Что, собственно, демонстрирует он во всех своих писаниях с великолепным бесстыдством который год? Он с упоением раз за разом описывает то, что называется “престижным (или элитным) потреблением” – я поехал туда, я поехал сюда, я купил семье третью машину и т.д. По сути, это было бы похоже на простодушие эксцентричного нувориша – если не знать, что во всех случаях “митя” тратит не свои деньги, а деньги благотворителей, направленные в его фонды для лечения больных детей.

НО – а что пишут в том же ФБ подавляющая часть тех же “интеллигентов”? О чем их посты, если отбросить дежурные обличения “кровавого режима” и “поддержку оппозиции”? Да все о том же престижном потреблении. Сейчас, понятно, ФБ в этом плане малость полинял и выцвел – и доходы упали, и из-за ковида заграница отпала. Но прогрессивная общественность не оставляет надежды – вот сейчас мы все отвакцинируемся, и все будет как прежде!

В этом смысле “митя” – это и есть Воплощение Надежды. “А скоро и мы так…” – думает типичный интеллигент, читая его заметки о Грузии или Перу и роняя при этом скупую слюну.

Но последний вопрос: а почему же “интеллигент” остается настолько ПОКАЗАТЕЛЬНО глух к основной теме о происхождении денег “Мити” – о том, что это деньги, посланные НЕ НА ЭТО? Что это донаты для больных детей, а не для путешествий митиного семейства в Перу?

И вот тут мы прикасаемся, похоже, к основному комплексу нашей “общественности” – настолько БОЛЬНОМУ, что общественность его даже предпочитает не осознавать. Первый слой – “общественность” отвергает СТЫД. Стыд за деньги. Ее крик, обращенный к Иноземцеву – НАС ЗА ДЕНЬГИ СТЫДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Нет!! Харам! Запрещено!!

Но почему?! Вы-то, друзья, свои деньги зарабатываете? Вы же не как “митя” – вы же не забираете их у больных детей на свои нужды рекреации?

Отбросим все версии, и та, которая останется, и будет правдой – какой бы невероятной она не казалась. Последуем этой рекомендации Эркюля Пуаро – и получим удивительное: наша “интеллигенция” в своей массе НЕ СЧИТАЕТ, что она реально достойна “престижного потребления” а ля “митя” или “режиссер Серебренников” (не зря его упоминают в комментариях!) То есть в основе текущего “наезда на Иноземцева” лежит глубочайший комплекс неполноценности нашей “интеллигенции”.

Именно поэтому они видят себя с “митей” в одной лодке. “Митю” – как они считают – просто ЛЕГЧЕ обвинить. Он – просто идет в авангарде, “подставляется”. Но – начать с “мити”, закончить придется на КАЖДОМ. Ибо – и это их глубочайшее внутреннее убеждение – НИКТО из них не зарабатывает и не достоин поездки в Перу.

А ведь в Перу-то хочется.