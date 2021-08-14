У марсохода Perseverance возникли проблемы со сбором грунта

Представители NASA официально сообщили о проблемах, которые возникли в работе марсохода Perseverance. Суда по опубликованной информации, после бурение грунт на поверхности Красной планеты сдвинулся, что не позволило присланному с Земли аппарату сделать качественный забор образцов породы.

Таким образом, материал не попал в контейнер и не может быть вовремя прислан на Землю. В NASA, очевидно, попытаются проделать данную операцию еще раз. Правда, теперь все нужно начинать сначала.

По предварительным данным, все системы марсохода работают нормально. Поэтому продолжению его миссии ничего не угрожает. Сбой произошел по независящим от людей или техники причинам. Однако американцы все же планируют провести диагностику в удаленном режиме.