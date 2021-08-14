Российские космонавты выйдут в открытый космос на 6,5 часа

Как стало известно из официального сообщения «Роскосмоса», на МКС планируется два длительных выхода российских космонавтов за борт космической станции.

Второго сентября они должны провести в открытом космосе шесть с половиной часов. Затем, спустя несколько дней, запланирован еще один выход продолжительностью пять с половиной часов.

Необходимо осуществить плановые работы за бортом, поясняют представители «Роскосмоса». Они имеют отношение к интеграции недавно состыкованного модуля «Наука» в общую систему МКС. К сожалению, без длительных выходов в открытый космос невозможно развернуть все системы и обеспечить их стабильную работу в будущем, поясняют специалисты. Судя по сообщению, с недавними проблемами на «Науке» это никак не связано.