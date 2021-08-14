Талибы захватили радиостанцию в афганском Кандагаре. Ее переименовали в “Голос шариата”

По сведениям агентства, талибы опубликовали видеозапись, на которой повстанец объявил о захвате главной радиостанции Кандагара. Ее переименовали в “Голос шариата”, талибы хотят транслировать на ней новости, анализ политики и выдержки из Корана.

Возможно, музыка не прозвучит на радиостанции, отмечается в сообщении. Боевик в ходе видеообращения заявил, что все сотрудники радиостанции присутствуют на рабочих местах. Неизвестный поздравил жителей Кандагара с тем, что горош перешел под контроль талибов.

Associated Press пишет, что талибы много лет использовали мобильные радиостанции, но в крупных городах они никогда не захватывали их.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

После начала вывода американских войск в апреле 2021 года ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

Менее чем за две недели талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (провинция Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат (провинция Герат).

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

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