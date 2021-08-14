Американским дипломатам в Кабуле поручили уничтожить секретные документы. Талибы в 80 километрах от этого города

Дипломатам указали, что американские флаги, предметы с логотипами посольств или агентств могут использовать в пропагандистских целях.

В электронном письме подробно описаны способы, которыми дипломаты могут уничтожать материалы, пишет Bloomberg. Им предписали использовать мусорные баки и измельчители для бумаги, дезинтеграторы для электроники, мусоросжигательные печи для медицинских отходов, а также уплотнитель с помощью которого можно раздавить предметы, которые не входят в дезинтегратор.

Сообщение о “службе экстренного уничтожения” подчеркивает, что ситуация на местах в Афганистане является “ужасной”. Планы меняются с каждой минутой, объяснил CNN один из дипломатов.

По оценкам разведки США, талибы могут изолировать Кабул в течение недели или даже в течение следующих 72 часов, сказал собеседник телеканала. Однако это не означает, что группа боевиков войдет в столицу.

Источники CNN отметили, Вашингтон рассматривает возможность переместить американское посольство в аэропорт Кабула.

Посольство Кабула проводит сокращение численности посольства в соответствии со стандартной оперативной процедурой, заявил представитель Госдепартамента.

Контекст:

В феврале 2020 года представители США и движения “Талибан” подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. В Минобороны Великобритании его назвали “гнилым соглашением”.

После начала вывода американских войск в апреле 2021 года ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась. В Белом доме заявляли, что намерены завершить этот процесс до конца августа.

Менее чем за две недели талибы захватили 18 из 34 столиц провинций. В частности – города Зарандж (провинция Нимроз), Шеберган (провинция Джаузджан), Кундуз (провинция Кундуз), Айбак (провинция Саманган), Сари-Пуль (провинция Сари-Пуль), Файзабад (провинция Бадахшан), Талукан (провинция Тахар), Фарах (провинция Фарах), Пули-Хумри (провинция Баглан), Газни (провинция Газни), второй по численности населения город в стране Кандагар (провинция Кандагар) и третий по величине город страны Герат (провинция Герат).

13 августа стало известно о захвате города Пули-Алам, столицы афганской провинции Логар. Эта провинция находится примерно в 80 километрах от Кабула, соoбщал телеканал Al Jazeera.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники сообщил 12 августа, что афганское правительство предложило представителям группировки “Талибан” участие в управлении страной при условии прекращения насилия. По данным инсайдера, предложение было передано через Катар (в этой стране проходят мирные переговоры по урегулированию ситуации в Афганистане).

13 августа “Талибан” обратился к афганскому народу, сообщив о своих мирных намерениях. В частности, группировка пообещала амнистию военнослужащим правительственной армии и полицейским, а также неприкосновенность имущества частных лиц.

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