Lamborghini представила новинку сезона суперкар Countach LPI 800-4

Lamborghini презентовала модель суперкара Countach LPI 800-4, сохранив классический дизайн, но добавив современные оттенки.

Новая модель автомобиля оборудована атмосферным двигателем V12, в котором объединились технология серийного конденсатора-гибрида Lamborghini. 6,5-л двигатель V12 совмещен с 48-вольтовым электронным мотором.

Двигатель обладает мощностью в 769 л.с. Электрический двигатель выдает дополнительные 34 л.с., что увеличивает отдачу до 803 л.с. Она передается на весь автомобиль через 7-ми ступенчатую “робот” ISR. Движок подпитывается от конденсатора и гарантирует высокие показатели мощности, которые не сравнимы с аккумулятором литий-ионного типа, отмечают разработчики. В компании утверждают, что модель разгоняется до 96 км/ч за 2,8 с, а до 200 км/ч за 8,6 с.

В планах компании изготовить 112 единиц представленного образца. Первые поставки запланированы на начало 2022 года. Владельцам доступен выбор цвета из новой коллекции, в которой сделан акцент на металлической гамме.

Источник: procrossover.ru