 

Компания Toyota продала 50 миллионов экземпляров модели Corolla

14.08.2021, 13:26, Разное
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Модель автомобиля Toyota Corolla обошла не только рыночные показатели продаж, но и исторические.
Продукт компании Toyota, вышедший на рынок в 1966 году, до сих пор имеет стабильный спрос и достигает отметки в 50 миллионов продаж. Информация о столь внушительных показателях недавно опубликовали японские журналисты.

Модель Corolla вырывается вперед по рыночным показателям, тем самым заслуживая звание самого востребованного продукта в данной нише. Компания Volkswagen, которая является одним из самых основных конкурентов Toyota, на сегодняшний момент не имеет возможности приблизится к данной отметке.

Около 80% всех мировых стран имеют в своем торговом обороте автомобили данной модели. Также сборкой Toyota занимаются несколько заводов по всему миру.

Toyota Corolla постоянно совершенствуется и имеет все больше разновидностей кузовов. Только в 2020 году компания планировала выпустить 2 дополнительные версии. Модель с увеличенным просветом, а также спортивную модель, с усовершенствованным двигателем. При этом, автомобили с кузовом по типу «седан», «хэтчбек» и другие уже имеются в продаже.

Модели Toyota Corolla, собранные на турецком заводе «Сакарья», станут доступны на российском рынке. По минимальной стоимости в более полутора миллионов рублей можно приобрести автомобиль данной модели с 6-ти ступенчатой коробкой передач, объемом двигателя в 1,59 литра, и мощностью в 122 л.с.

Источник: www.autonews.ru



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