Porsche объявил о создании новой, обновленной модели электрокара Taycan

Разрабатываемый Porsche Taycan Cross Turismo является удобным и легкоуправляемый автомобилем, в котором собраны все современные модификации. В связи с этим, востребованность в данном продукте будет стремиться к росту.

Пока что, автомобиль данной модели находится на одной из ранних стадий разработок. На этой стадии известны сведения касательно стартовых набросок, чертежей и прототипов, которые еще могут быть изменены. Но учитывая, что компания уже запатентовала все стартовые чертежи, не стоит ждать каких-то кардинальных отклонений.

Из доступных данных можно отметить, что задняя часть кузова Porsche Taycan больше походит на седан. В том числе соответствующие изменения затронули форму заднего бампера.

Также многие эксперты отмечают изменения в форме заднего крыла. В любом случае новый автомобиль имеет видимые отличия от более старого предшественника.

На текущий момент заметен значительный интерес к тому, каким образом разработчики подойдут к вопросу введения на рынок нового продукта и создания его более уникальным.

Источник: www.32cars.ru