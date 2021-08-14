 

Азербайджан заявил об обстрелах границы с Арменией

14.08.2021, 12:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией, потерь среди военных и гражданских нет.

«13 августа в 23.05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных села Мунджуглу Товузского района», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка контролируется.

Ранее зам директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что в Москве обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ранее Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.09 / Лукашенко рассказал, как Польша руководит протестами в Белоруссии

01.04 / В РФ запущена виртуальная платформа для учителей и школьников

27.05 / Россиянам рассказали о компенсации за моральный вред с курящих соседей

30.07 / Украина отправит на помощь Турции пожарный самолет – Зеленский

08.03 / В РФ за сутки зафиксировали 10,2 тыс. случаев коронавируса

23.07 / Путин подписал указ об изменении флагов ВМФ

31.08 / Кушнер: мир между Израилем и ОАЭ отвечает устремлениям их народов

10.12 / Дело Шеремета. Суд продлил меры пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь

19.02 / Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем – НАПК

08.12 / На Украине возник дефицит вакцин от гриппа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика