Азербайджан заявил об обстрелах границы с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций на границе с Арменией, потерь среди военных и гражданских нет.

«13 августа в 23.05 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинари Бердского района подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных села Мунджуглу Товузского района», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы азербайджанского военного ведомства.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет, оперативная обстановка контролируется.

Ранее зам директора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что в Москве обеспокоены участившимися вооруженными инцидентами на границе Армении и Азербайджана.

Напомним, перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ранее Ереван обвинил азербайджанских военных в обстреле армянских позиций, а также заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных.