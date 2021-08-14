 

Глава Афганистана обратился к нации на фоне обострения обстановки

14.08.2021, 12:44, Новости дня
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Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о срочных консультациях, которые проводятся с целью достижения прекращения огня между правительственными войсками и движением «Талибан» (запрещено в России), а также о ремобилизация афганских сил безопасности и обороны.

«Проводятся срочные контакты, чтобы положить конец войне», – цитирует ТАСС Гани.

Как передал ранее телеканал «Аль-Хадас», спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад передал афганскому правительству и талибам «план по прекращению военной конфронтации». Этот документ был выработан по итогам расширенных консультаций по афганскому мирному урегулированию, которые проходили на этой неделе к Дохе.

Также Гани заявил, что его усилия как лидера страны сосредоточены на том, чтобы предотвратить дальнейшее насилие в стране и перемещение граждан.

«Я заверяю вас, что в качестве президента мои усилия сосредоточены на том, чтобы предотвратить нестабильность, насилие и перемещение людей», – приводит РИА «Новости» слова афганского президента. Он добавил, что на данный момент ремобилизация афганских сил безопасности и обороны представляет собой главный приоритет для властей.

«Ведутся консультации с международным сообществом, мы поделимся результатами», – добавил Гани.

Ранее талибы объявили о захвате столицы восточной афганской провинции Пактика.

До этого талибы начали штурм важнейшего города северной части Афганистана. Кроме того, они казнили 15 членов сопротивления после взятия одного из районов Газни.

В ООН заявили о выходе ситуации в Афганистане из-под контроля. Успехи талибов ведут к тому, что уже в ближайшее время на территории Афганистана образуется исламский халифат. Их силы подходят к Кабулу, они уже обесточили город.



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