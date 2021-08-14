Сотрудники ФСБ в Крыму собирают личные данные школьников из Керчи. Правозащитник объяснил, зачем это нужно

Директора школ передали данные с именами, фамилиями, отчествами, датами рождения и номера мобильных телефонов учеников, сказано в сообщении.

“В соответствии с запросом “управления ФСБ Российской Федерации по Крыму и городу Севастополю” необходимо 10 августа 2021 года до 15.00 представить сведения о детях в возрасте от 12 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Керчи, согласно прилагаемой форме. Дополнительно сообщаем, что полномочиями органов ФСБ России предусмотрено получение персональных данных без согласия субъекта”, – говорится в письме так называемого “руководителя управления образования” Виктора Дахина.

Когда родители узнали об этом сборе информации, они возмутились, отметило издание.

Аналитик Крымской правозащитной группы Александр Седов сказал Общественному, что ученики не обязаны предоставлять эту информацию. Они могут дать недействительный номер или набор случайных цифр, который похож на номер телефона.

“Это нарушение права на частную, семейную жизнь. Передача личной информации третьим лицам без согласия лица, который этой информацией владеет. Это необходимо для того, чтобы можно было отслеживать перемещение этих людей, их звонки. Например, можно собрать информацию о том, кто непосредственно принимал участие в какой-либо акции по номерам мобильных телефонам участников. И в дальнейшем, на основании этого списка, привлекать к ответственности по действующему российскому законодательству”, – объяснил он.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного “референдума” 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch.

Генеральный секретарь ООН в промежуточном докладе в июне этого года о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму упомянул о преследованиях, пытках и безнаказанности органов российской оккупационной власти, в том числе ФСБ.

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