 

Ситуация с мигрантами на белорусско-литовской границе стабилизировалась – МВД Литвы

14.08.2021, 12:34, Новости дня
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“Ситуация стабилизировалась, но мы не можем расслабляться, надо быть готовыми к разным сценариям”, – сказала она. 

По словам Билотайте, на этой неделе в страну не впустили около 200 нелегальных мигрантов, а со 2 августа, когда было принято решение разворачивать их обратно в Беларусь, – 1340 человек.

“Решение, принятое 2 августа, принесло плоды”, – отметила министр. Она уточнила, что 44 мигранта за этот период пустили в страну по гуманитарным причинам. 

Миграционная служба Литвы получила 1,5 тыс. запросов о получении убежища от прибывших в страну из Беларуси нелегальных мигрантов, пока ни одно не удовлетворили.

Первый нелегал из Ирака улетел домой вечером 12 августа, подчеркнули в правоохранительном ведомстве. Власти Литвы купили ему билет и выплатили пособие в €300. По словам Билотайте, добровольно уехать из Литвы согласились 14 мигрантов, пишет BNS. 

Контекст:

По данным МВД на 12 августа, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 4115 мигрантов. Большинство из них – иракцы, есть также граждане Конго, Камеруна, Сирии, Ирана. Нелегальных мигрантов в Литве размещают в палаточном лагере. 

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси. 

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегалов. По информации МВД Литвы на 9 августа в страну из Беларуси не впустили и вернули обратно 1200 мигрантов.

Из-за наплыва мигрантов заявляли в начале августа Служба охраны госграницы Литвы заявила планах построить на границе с Беларусью сетчатый четырехметровый забор с колючей проволокой протяженностью 508 км. Его установка обойдется более чем в €150 млн. В зависимости от финансирования строительство забора может занять до трех лет.

Ирак на фоне миграционного кризиса начал эвакуацию своих граждан из Беларуси. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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